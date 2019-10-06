سياسي عراقي يكشف عن العنف المرتكب في حق المتظاهرين: "المئات يسقطون كل يوم"

Advertisements

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن العراقي، إن المظاهرات في العراق تطالب بإنهاء الفساد، وتنفيذ إصلاحات حقيقية، لكن للأسف التعامل مع التظاهرات كان بعنف شديد، مما أدى لسقوط المئات يسقطون من الشعب.



وأضاف "الغزاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الأوضاع قد تطور لنزاع مسلح، خاصة بعد فشل مفاوضات الوفد المشكل من المتظاهرين مع رئيس البرلمان العراقي.



وتابع أن الشعب خرج وثار على الحكومة بعدما فقد 480 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، وارتفاع معدل البطالة لـ 46%،، ووجود 1.1 مليون أرملة لا تحصلن على رواتب، رغم أن العراق ينتج 3 ونصف مليون برميل يوميًا.



هذا وأفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، عن ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في العراق منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي إلى 53 قتيل.



وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.



وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

