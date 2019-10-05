ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية "سد النهضة" واضحة.. والمفاوضات شاقة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:22 م
Advertisements
عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة واضحة.. والمفاوضات شاقة
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة واضحة، وبيان وزارة الموارد المائية عن الأزمة جادة، وتؤكد أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الملف.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان غير مهتمين بملف سد النهضة، ولكنهم يريدون هدم مصر فقط، منوها بأن العلاقات توترت بين مصر وأثيوبيا منذ تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال هناك.

وأضاف "أديب": "السد كان بيتبني كده كده.. والمفاوضات شاقة، في ناس بتقول الموضوع محلول، لا الموضوع مش محلول"، موضحا أن مصر تريد ملىء السد في 7 سنوات، وأثيوبيا تصر على أن يتم ملىء السد في 3 سنوات، منوها بأن هيئات الدولة كلها يجب أن تعمل على حل الأزمة، مع مراعاة حقوق الدول الأخرى، متابعا أن مصر أمامها تحدي ضخم وتعمل على حله.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عمرو أديب سد النهضة توك شو اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
20:45
2
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد

DMCA.com Protection Status