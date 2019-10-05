عمرو أديب: تصريحات الرئيس حول قضية "سد النهضة" واضحة.. والمفاوضات شاقة

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة واضحة، وبيان وزارة الموارد المائية عن الأزمة جادة، وتؤكد أن هناك أزمة حقيقية في إدارة الملف.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان غير مهتمين بملف سد النهضة، ولكنهم يريدون هدم مصر فقط، منوها بأن العلاقات توترت بين مصر وأثيوبيا منذ تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال هناك.



وأضاف "أديب": "السد كان بيتبني كده كده.. والمفاوضات شاقة، في ناس بتقول الموضوع محلول، لا الموضوع مش محلول"، موضحا أن مصر تريد ملىء السد في 7 سنوات، وأثيوبيا تصر على أن يتم ملىء السد في 3 سنوات، منوها بأن هيئات الدولة كلها يجب أن تعمل على حل الأزمة، مع مراعاة حقوق الدول الأخرى، متابعا أن مصر أمامها تحدي ضخم وتعمل على حله.

