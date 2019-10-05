لماذا أصدر رئيس الوزراء قراًر بتشكيل 19 غرفة صناعية

أصدر رئيس الوزراء قرار بتشكيل 19 غرفة صناعية، اليوم السبت، يشرف عليهم اتحاد الصناعات.

ويأتى قرار، رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بعد صدور قانون اتحاد الصناعات الجديد في يناير 2019، والذي ينظم عمل اتحاد الصناعات ودور الغرف المختلفة وكيفية اختيار اعضائهم ومجلس إدارة الاتحاد.

وقالت مصادر باتحاد الصناعات لـ"الفجر"، إن قرار رئيس الوزراء اليوم طبيعي في ضواء اعادة هيكلة الأتحاد لتتماشي مع قوانين القانون الجديد.

وينص قانون أتحاد الصناعات الجديد، على استمرار تشكيل مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة من بدأ العمل بالقانون الجديد ولمدة سنة لانتهاء دوتة الأنتخابية في عام 2019.

وكان من المقرار أن يتم صدور اللئحة التنفيذية للقانون خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إلا أنها لم تصدر حتي الآن.

وأوضح قرار مجلس الوزراء،أن يتم إنشاء نحو 19 غرفة وهي نفس الغرف التى كان يقوم اتحاد صناعات بأدارتها قبل اصدار القانون، حيث تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة الحرف اليدوية"، تضم الصناعات التى تقوم بمزاولتها الحرفى معتمداً فى عمله على مهاراته الفردية واليدوية التى اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفى، باستخدام الخامات الأولية المستوردة والتى يتم التعامل معها فى الانتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة، وذلك فى صناعات المنسوجات اليدوية والتطريز، والمنتجات الزجاجية، وحرف الأحجار، والفخار والخزف، والسيراميك، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والسجاد والكليم اليدوى، وصناعات المجوهرات والحلى، وصناعة الشمع.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى " غرفة صناعات الطباعة والتغليف"، تضم الصناعات والأنشطة الخاصة بطباعة الكتب والطباعة التجارية وطباعة تيبو وأوفست والروتو والفليسكوجرافير، وصناعة وطباعة الكرتون المضلع والكراس والأدوات الكتابية وورق الحاسب الآلى، وتحويل الورق، وفصل الألوان، والتعبئة والتغليف وتجليد الكتب والمؤلفات والدعاية والاعلان.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث"، تضم صناعات: نشر وتجفيف الأخشاب والقشرة والأبلاكاج والأخشاب الصناعية وصناعة الأثاثات الخشبية بجميع أنواعها وباقى منتجات الأخشاب والفلين وصناعة الألواح.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة البترول والتعدين"، تضم صناعات: البترول، والمناجم والمحاجر، وجميع الصناعات الاستخراجية.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعات مواد البناء"، وتضم صناعات: الأسمنت، والسيراميك، والأدوات الصحية، والمواسير، والمواد العازلة، والحراريات، والخزفيات، والمحاجر، والرخام، والجرانيت.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الصناعات الكيماوية"، تضم صناعات الكيماويات الثقيلة، والكيماويات المتنوعة، والأسمدة، والبويات والأحبار والورق والكرتون، والبلاستيك، والمطاط، والكاوتشوك، والثقاب، والمنظفات، وإدارة المخلفات.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية"، تضم صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية من أغطية للأرضيات، وأغطية للأسرة والمناشف، وما فى حكمها، كمنتجات نهائية.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص".

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة التطوير العقارى"، تشمل مشروعات التنمية المتكاملة للتطوير العقارى بمختلف أنواعه (صناعي، تجاري، سكني، إداري، سياحي) أو نوع أو أكثر مما ذكر.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها"، تضم صناعة ضرب الأرز، وطحن الغلال، وصناعة الأعجنة الغذائية (المكرونة)، وصناعة الخبز والفطائر والنشا والجلوكوز، وصناعة مطاحن الدقيق البلدى 82%، وصناعة مطاحن الدقيق الفاخر 72%.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة دباغة الجلود"، تضم صناعة دباغة الجلود والغراء.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة السينما"، تضم الصناعات والأنشطة الخاصة بمنتجى الأفلام السينمائية، واستوديوهات ومعامل طبع وتحميض الأفلام السينمائية، وموزعى الأفلام السينمائية، ودور عرض الأفلام السينمائية الدرجة الأولى، ودور عرض الأفلام السينمائية الدرجة الثانية.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية"، تضم صناعات: التشكيل الدوائي، والمستحضرات الطبية والصيدلية، والكيماويات الدوائية، والعطور ومستحضرات التجميل، والعبوات الدوائية والعطرية، والأغذية الطبية، والنباتات الطبية، وكذا كل ما يتعلق بتلك الصناعات.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، تضم صناعة البرامج الجاهزة، وصناعة حلول البرمجيات المتكاملة، وصناعة خدمات البرمجيات، وصناعة برمجيات الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وصناعة تسويق وتصدير البرمجيات وخدماتها، والصناعات المكملة للبرمجيات أو ما يماثلها.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الصناعات الغذائية"، تضم صناعات: السكر والحلوى والشكولاتة، والألبان ومنتجاتها، والعصائر والمشروبات والمياه والثلج، والصناعات المتعلقة باللحوم والطيور والأسماك والصناعات المتعلقة بالخضر والفواكه، وصناعات الزيوت والدهون النباتية، والصناعات الغذائية الخاصة والمتنوعة والخميرة والتقطير والإضافات الغذائية، وصناعات السجائر والدخان.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الصناعات النسيجية المصرية"، تضم صناعات: حلج وغزل ونسج القطن والصوف وكبس القطن، وشغل السنارة والعقادة والحرير الصناعى، والألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة (التكتستورية)، والصباغة والطباعة والتجهيز والتفصيل والملابس الجاهزة والسجاد والتريكو.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة صناعة الجلود"، تضم صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الصناعات المعدنية"، تضم الصناعات المعدنية الأساسية الحديدية وغير الحديدية، وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغير الكريمة وتنقية الخامات وصناعة المسابك.

- تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة الصناعات الهندسية"، تضم الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة تشكيل وتشغيل المعادن والأثاثات المعدنية والصحية والأدوات المنزلية والطبية، وصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة معدات المصانع والورش والمعدات الميكانيكية وصناعة وسائل النقل وصناعة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات والصناعات المغذية والسلع الوسيطة.