أخبار برشلونة اليوم: نيمار يعلن عن عودته للبرسا وطرد نجم الفريق وتحديد البديل واختيار المدرب الجديد وتهديد ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم 5 - 10 - 2019:





مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية





أعلن الأسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم "الليجا".





وشهدت قائمة برشلونة عودة جوردي ألبا وأنسو فاتي بعد تعافيهما من الإصابة التي تسببت في غيابهما عن المباريات الماضية.





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-





تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ميسي - ديمبلي - نيتو - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - بيريز - أنسو فاتي - أروخو.





مفاجأة مدوية.. نيمار يُعلن عودته لبرشلونة الصيف القادم





فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بخصوص تقديم نادي برشلونة عرضًا لنادي باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تاريخية، ينتقل بموجبها البرازيلي نيمار دا سيلفا إلي النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ومن جانبه كشف البرازيلي نيمار أنه يتوقع موافقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على العرض المقدم لنادي برشلونة بخصوص عودته للنادي الكتالوني مقابل انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان إلي النادي الباريسي في صفقة تبادلية كبري.





وذكرت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن البرازيلي نبمار دا سيلفا لا يزال متأكدًا من العودة إلى ملعب "كامب نو" خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك في حالة موافقة النادي الكتالوني على انتقال "جريزمان" لصفوف باريس سان جيرمان ضمن الصفقة.





وكان نادي برشلونة حاول التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم العديد من المقترحات لنادي الباريسي ولكن الأخير رفض اتمام الصفقة ووضع شروط مالية ضخمة حرمت البرسا من الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.





برشلونة يطرد عثمان ديمبلي ويتحرك لضم البديل





تتجه النية داخل نادي برشلونة للتخلص من الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات القادمة، والتعاقد مع جناح مميز لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني، وذلك بعد الإصابات المتكررة للاعب.





وذكرت صحيفة "دون بالون" الاسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع اللاعب الاسباني داني أولمو لاعب دينامو زغرب لينضم لصفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات القادمة، لتدعيم صفوف الفريق ويكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي بعدما أصبح رحيله حتميا في الفترة القادمة.





ويعاني عثمان ديمبلي للإصابات المتكررة ضمن صفوف فريق برشلونة، مما يبعده عن المشاركة في مباريات فريقه بالبطولات المختلفة، ويري مسؤولي النادي أنه لم يعد مفيدًا بالنسبة للبرسا.





وذكرت تقارير صحفية أن صفقة "داني أولمو" ستكلف خزينة النادي الكتالوني 40 مليون يورو، وهو مقابل قليل مقارنة بالمبلغ الذي دفعه النادي للحصول على خدمات عثمان ديمبلي في وقت سابق حيث تعاقد معه من بوروسيا دورتموند مقابل 150 مليون يورو.





وكان عثمان ديمبلي حاول الرحيل عن نادي برشلونة الصيف الماضي وعرض نفسه على باريس سان جيرمان، ولكن الصفقة لم تتم بعد تعثر انتقال البرازيلي "نيمار" لصفوف النادي الكتالوني.





رسميًا.. برشلونة يعلن عن اسم مدربه الجديد





استقر نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو علي اسم المدرب الجديد لفريق الشباب بالنادي تحت 19 عامًا، عقب اتخاذ مجلس إدارة النادي قراراً بإقالة فيكتور فالفديز من تدريب الفريق.





وكان نادي برشلونة قرر إقالة فالديز من تدريب فريق برشلونة للشباب بعد خسارته أمام إنتر ميلان 3-0 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لخلافه مع كلويفرت رئيس الكرة التكوينية بالنادي حول طريقة اللعب التي يتبعها مع الفريق.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن مجلس إدارة نادي برشلونة استقر على إقالة "فالديز" وسوف تعقد الإدارة اجتماعا يوم الاثنين المقبل، سيتم الاعلان بعده عن إقالة المدرب بشكل رسمي.





وكشفت الصحيفة الاسبانية أنه سيتم تعيين فرانس أرتيجا مدربًا لفريق الشباب .. في نادي برشلونة خلفا لفيكتور فالديز، كما سيتولي أوسكار لوبيز تدريب فريق الشباب .. بالنادي.





ليونيل ميسي يهدد برشلونة في دوري أبطال أوروبا





يترقب فريق برشلونة الإسباني خطرًا إذا وضعته القرعة في مواجهة أي فريق إنجليزي خلال دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن برشلونة قد يحرم من ليونيل ميسي إذا لعب أمام فريق إنجليزي فوز فور تطبيق قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وأوضحت في تصريحات المحامي أندرو أوزبورن والذي تحدث عن الجانب الرياضي وتأثر اللاعبين والأندية بهذا القرار والمقرر أن يتم تطبيقه نهاية الشهر الجاري.





وقال أوزبون: "إذا كنت مواطنًا في الاتحاد الأوروبي ولديك سجل خال من الإدانات والجرائم، يمكنك السفر إلى المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي ما لم تشكل تهديدًا للأمن القومي.. أما إذا لم تكن من مواطني الاتحاد الأوروبي، ولديك عقوبة بالحبس حتى لو كانت مؤجلة أو ألغيت، فإنك تمنع من دخول المملكة المتحدة".





وتابع: "هذا الأمر قد يسبب مشاكل لبعض الفرق في دوري أبطال أوروبا حال مواجهة الفرق الإنجليزية وعلى بعض الأندية البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عل ذلك".





وتلقى ليونيل ميسي عقوبة بالحبس 21 شهرًا مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب اتهامه في قضية تهرب ضريبي.





"الدمية" خلفا لإرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة





يخطط نادي برشلونة للاستغناء عن المدير الفني إرنستو فالفيردي رغم عودة الفريق إلى طريق الانتصارات بالفوز إنتر ميلان الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ونقلت صحيفة آس عن قناة TNT الأرجنتينية تأكيدها أن اختيار برشلونة الأول لخلافة فالفيردي هو المدير الفني الحالي لفريق ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والملقب بالدمية بعدما قاد الفريق إلى الفوز بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي.





ونقلت الصحيفة الإسبانية عن القناة الأرجنتينية قولها إن جاياردو لن يكون لديه نية قبول هذا العرض لانشغاله مع ريفر بليت في مباراة نصف نهائي ليبرتادوريس ضد بوكاجونيورز.





وأضافت أن مارسيلو جاياردو صاحب الـ53 عامًا، مرتبط بعقد مع النادي الأرجنتيني حتى عام 2021، وسيكون من الصعب على إدارة برشلونة إقناع جاياردو بترك الفريق الأرجنتيني والذهاب إلى إسبانيا لبدء مغامرة جديدة مع أحد أفضل فرق العالم.





خطوة مفاجئة تقرب نيمار من برشلونة





تمسك نادي برشلونة الإسباني بفكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية.





وذكرت "Le10sport" أن فكرة تبادل أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني بنيمار هي أحدث الأفكار المطروحة من أجل إعادة نجم باريس سان جيرمان إلى قلعة كامب نو.





وفشل جريزمان في بالشكل المطلوب مع برشلونة منذ انضمامه لصفوفه الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو.





برشلونة يكشف عن إمكانية التعاقد مع نيمار





تحدث جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية تجديد المفاوضات للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال كاردونر في تصريحات إعلامية"نحن نبحث دائمًا عن الأفضل ونيمار لديه شخصية رائعة وعلاقة قوية مع اللاعبين ولكننا لا نستطيع التعاقد معه دون التخلي عن بعض اللاعبين كما أنّ باريس لم يكن يرغب في بيعه".





وتحدث أيضًا عن الفرنسي أنطوان جريزمان، واضاف: "جريزمان لاعب كبير وبدايته مميزة مع برشلونة ولكنه بحاجة للتأقلم ولا يوجد أزمة بينه وبين ليونيل ميسي لأن الأخير يقدر قيمة الصداقة ويحترم زملائه داخل الملعب. أعتقد أنهما سيتواصلان بصورة جيدة ويتفاهمان".





واختتم: "عثمان ديمبيلي لاعب مختلف وموهوب وزملائه يدافعون عنه لأنه لا يعرف كيف يدافع عن نفسه بسبب صغر سنه. إنه يمتلك طريقة مميزة في اللعب ولا نمتلك أي خطة للتخلي عنه".





وكان برشلونة، قاب قوسين أو أدني من التعاقد مع نيمار، بالصيف الماضي، إلا أنها فشلت بسبب رغبة ناديه في الحصول على مبلغ كبير، وهو ماعطل عملية انتقاله الميركاتو الماضي.





برشلونة يراقب ثلاثي إنتر ميلان





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة استغل مواجهته الأخيرة مع إنتر ميلان الإيطالي وذلك لمُراقبة ثلاثة من نجوم النادي الإيطالي.





وأفاد موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي بأن كشافي برشلونة تعمدوا متابعة كلا من السلوفاكي ميلان سيكرينيار نجم الدفاع والإيطالي ستيفانو سينسي نجم خط الوسط والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الهجوم.





وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ذكرت مؤخرًا أن برشلونة سيستعيد نجمه الموهوب أنسو فاتي في مواجهة نظيره أشبيلية يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الأسباني.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنسو فاتي أكمل تدريبات اليوم بشكل طبيعي وكل شيء يشير إلى أنه سيكون جاهز لمباراة أشبيلية.





يذكر أن برشلونة نجح في تحقيق الفوز على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.





برشلونة يقترب من صفقة هجومية في ميركاتو الشتاء