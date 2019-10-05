السيطرة على حريق وقع بمطعم في نادي وادي دجلة بشيرتون
السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
محمود الجماس
Advertisements
Advertisements
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق شب داخل مطبخ مطعم نادى وادى دجلة بفرع شيراتون.
وقد تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بحدوث حريق داخل مطبخ مطعم نادى وادى دجلة فرع شيراتون.
وعلى الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء وتم محاصرة النيران التي التهمت محتويات المطبخ بالكامل دون اصابات.
وتم تحرير محضر بالحريق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وكان قد نشب، حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بمصر القديمة.
وقد تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء" بالطابق الأرضى بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات، وأسفر فقط عن احتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة، وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بأن الحريق شب عمديًا.
تم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة "موظف إدارى بذات المركز".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيامه بسرقة كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وقام بمغافلة أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
- الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بالبدرشين
- السيطرة على حريق داخل شقة بدجلة المعادي دون إصابات
- مزارع يقتل مسنة ويشعل النار في منزلها لسرقتها بالمنيا: "شاركت في إطفاء الحريق"
- الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شب داخل مطعم بحلوان
- الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق داخل مطعم دون إصابات بإمبابة
- السيطرة على حريق شب بأحد المراكز الطبية في مصر القديمة
- تقرير الأدلة الجنائية في عيادة مصر القديمة: الحريق نشب عمدًا
المزيد عن: محافظات حرائق ادلة جنائية أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر