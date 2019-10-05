ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية الأمريكية تصدر ردا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة "ترامب"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:54 م
Advertisements
الخارجية الأمريكية تصدر ردا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة ترامب
وزارة الخارجية الأمريكية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أفاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، بأن الوزارة أصدرت ردا مبدئيا على طلب من لجنة في الكونجرس، يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر الماضي، مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب، بناء على شكوى من مبلغ قال فيها، إنه "طلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن".

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي في اليونان "وزارة الخارجية أرسلت خطابا الليلة الماضية للكونجرس، وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق، وسنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون دون أن يسهب عن مضمون الرسالة"، وفق وكالة "رويترز".

وصرح مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في بيان لـ"رويترز" اليوم السبت، بأن بومبيو "لم يف بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق، التي طلبتها مذكرة الاستدعاء، ولكنه أكد على أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مساءلة ترامب الكونجرس الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
بلد الوليد
-
x
16:00
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
كالياري
تورينو
-
x
18:00
-
نابولي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
ساوثهامتون
-
x
15:00
-
تشيلسي
آرسنال
-
x
15:00
-
بورنموث
مانشستر سيتي
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:30
-
مانشستر يونايتد

DMCA.com Protection Status