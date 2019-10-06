محمد الباز يكشف سبب كره جماعة الإخوان الإرهابية للجيش المصري

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قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها مخطط، لنشر الفوضى في مصر، بالتزامن مع ذكرى نصر السادس من أكتوبر، لافتَا إلى أن هذا المخطط يبدأ بنشر الرسوم الكارتونية والفيديوهات الساخرة لتقلل من قيمة الحرب.



وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إنه من الطبيعي أن الجماعة الإرهابية تكره نصر 6 أكتوبر، لأن ولاء الجيش المصري لمصر، وهو الذي حال دون أن تسيطر هذه الجماعة الإرهابية على هذا البلد، وهو من يحميها حاليا ضد أعمال هذه الجماعة".



وأضاف: "مخطط الجماعة الإرهابية، يعكس كراهية هذه الجماعة لجيش مصر، ويعتبر حلقة ممتدة ضمن فصول اغتيال الجماعة الإرهابية للرئيس الراحل محمد أنور السادات".



ومن جانب آخر كشف" الباز"، كذب مذيع الجماعة الإرهابية عبد الله الشريف، بشأن تورطه في قضية تجارة مخدرات، مؤكدًا على أن الهارب الإخواني مازال يدعي النضال والبطولة، لافتَا إلى أن "الشريف" حاول خداع جماهيره من خلال الاستعانة بـ"فيش" يرجع لعام 2014 لإثبات عدم اتجاره بالمخدرات.



ولفت إلى أن "الشريف" استعان فيش قديم لتضليل جماهيره كالعادة، وهذا أكبر دليل على كذبه، خاصة أنه خارج مصر ولاستخراج فيش يستغرق أيام، أو أسابيع.



ووجه له رسالة له قائلا: " أنت تعلم أنك كاذب، فلماذا تستمر في التزييف، ولماذا لا تكون شجاع وتعتذر للجمهور، وتحترم عقلية متابعيك".



