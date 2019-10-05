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أديب: "الإخوان كانوا عايزين يبعتوا أبو تريكة إثيوبيا عشان يحل أزمة سد النهضة"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:54 م
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أديب: الإخوان كانوا عايزين يبعتوا أبو تريكة إثيوبيا عشان يحل أزمة سد النهضة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس المعزول محمد مرسي وهو يتحدث عن سد النهضة: "المياه ستزداد ولن تنقص وسنرفع أيدينا إلى الله وسنقول يارب والأمطار ستزيد"، معقبا: "مرسي كان هيحل المشكلة بالدعاء.. ونعم بالله طبعا، وبعد كده كان هيحلها بالحب".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان سيستغلون أزمة سد النهضة لهجوم على مصر، معلقا: "هيقولوا فين الحل.. وأنتم عملتم إيه حل وسطكم، متابعًا ساخرا: "الدولة تاخد أفكار العباقرة في الجلسة السرية المذاعة على الهواء مباشرة عن أزمة سد النهضة برئاسة محمد مرسي".

وأضاف "أديب"، منفعلا: "يا نهار إسود ومنيل كانوا عايزين يعملوا انقلاب بداخل أثيوبيا، ويتدخلوا في الشأن الداخلي الأثيوبي"، لافتا إلى أن أيمن نور اقترح خلال الاجتماع الاستعانة بإسرائيل وأمريكا وإيطاليا، متابعا: "اجتماع زي دا يجيب دولة على الأرض، الأثيوبيين دول ناس طيبيين، كانوا عايزين يبعتوا أبو تريكة.. أصلهم بيحبوا أبو تريكة الماجيكو".
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