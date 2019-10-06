رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: القوات المسلحة كانت ضحية النكسة

Advertisements

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن دور جهاز الاستطلاع في التجهيز لحرب السادس من أكتوبر بدأ بعد النكسة مباشرة، لافتَا إلى القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا النكسة، ولم تكن أبدًا سببا من أسبابها، كما قال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معقبًا: "الجنود اللي انسحبوا من سيناء مشفوش العدو عشان يحاربوه".



وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن بعض الكتابات والمؤرخين أضاعوا حق الجيش والمصري وبطولات موجودة لا يمكن لأي عاقل أن ينكرها.



وأضاف أن العرب قاموا بالثورة، من أجل محاربة ما سمي بإسرائيل، بعد الإعلان عن إنشائها في عام 1948، لافتَا إلى أن هناك مصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق قاموا بحشد جيوشهم، لمحاربة إسرائيل في هذا الوقت، ورغم ذلك انهزموا، وهذا يرجع إلى أن حجم الـ5 جيوش العربية كان يقدر بـ12.5 ألف جندي، بينما الجيش الإسرائيلي الذي كان ييتم وصفه بالعصابات على خلاف الواقع بـ64 الف جندي مدرب على أحدث الأسلحة.



وأشار إلى أن تسليح الجيوش العربية في هذه الحرب كان بأسلحة قديمة ترجع إلى الحرب العالمية الاولى، بينما الجيش الصهيوني كان مسلح بأحدث أسلحة تواجدت في الحرب العالمية الثانية، وكان مدرب عليها بصورة كبيرة.

