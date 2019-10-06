اهتمام عالمي بمعرض الآثار المصرية الغارقة بأمريكا قبيل افتتاحه

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حرصت العشرات من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الأمريكية والعالمية على لقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قبيل افتتاح متحف الآثار الغارقة في كاليفورنيا، حيث انصب اهتمام وسائل الإعلام على المعرض ورسالته.



وقال وزيري إن المعرض يحمل عنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" ويضم ٢٩٣ قطعة أثرية، كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتعد أهم القطع المعروضة تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.



وأضاف وزيري أن رحلة المعرض بدأت عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزوريس، أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية.



وأشار إلى أن محطته الثالثة في أمريكا بولاية كاليفورنيا حيث ستستضيف المعرض مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، وسينطلق خلال ساعات ومن المقرر له أن يستمر حتى أبريل ٢٠٢٠م.



وأكد وزيري أن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، حيث يدعم هذا القطاع بشكل كبير، والذي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بشكل كبير.