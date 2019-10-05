ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد عرض فيلم الممر علي ON E‎ وجميع القنوات الناقلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
تعرف على موعد عرض فيلم الممر علي ON E‎ وجميع القنوات الناقلة
فيلم الممر علي ON E
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
فيلم الممر علي ON E‎، نقدم لكم متابعينا اليوم موعد عرض فيلم الممر علي ON E‎ حصريًا والقنوات الناقلة له، وذلك ابتداءًا من غدًا الأحد، عبر شبكة قنوات "أون أي ON E" الفضائية، وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأعلنت قناة ON E عرض فيلم الممر علي ON E‎، غدًا الأحد في تمام الساعة 10 مساءًا، على أن يعاد يوم السبت 12 أكتوبر. أيضًا تعرض قناة "دي إم سي dmc" الفيلم يوم الجمعة 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 مساءًا، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

كما يُعرض فيلم الممر علي ON E‎ الفضائية، وعلى إحدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصري يوم الأحد 6 أكتوبر، ويعاد عرضه مرة أخرى على إحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية، وذلك يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: موعد عرض فيلم الممر فيلم الممر علي قنوات اون فيلم الممر علي ON E فيلم الممر ذكرى نصر اكتوبر المجيد ذكرى 6 اكتوبر الممر 6 اكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
20:45
2
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status