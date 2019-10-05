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أحمد موسى يعلن تضامنه مع "الفجر".. ويؤكد: "الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير" (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:31 م
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أحمد موسى يعلن تضامنه مع الفجر.. ويؤكد: الفيس بوك يكمم حرية الرأي والتعبير (فيديو)
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن تضامنه الكامل مع موقع جريدة الفجر عقب قيام إدارة الفيس بوك بحذف صفحات الجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها حقائق عن النظام القطري، كما أغلق الصفحات الشخصية لبعض العاملين بالموقع، معلقًا: "نتضامن مع الزملاء.. والواضح أن الفيس بوك يكمم حرية الرأى والتعبير".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن ما فعله "الفيس بوك من حذف صفحات موقع الفجر هو تكميم لحرية الرأى والتعبير ويساند ويدعم قنوات الإرهاب وصفحاتهم الإرهابية.

وأضاف أن إدارة الفيس بوك تدعم الإرهابيين بشكل واضح، لافتًا إلى أن المحاكم الأوروبية أخذت حكم يوم الخميس الماضي ضد الفيس بوك؛ لأنه يروج فيديوهات في أوروبا تحرض على العنف والإرهاب وتحض على الكراهية.

وناشد مجلس النواب بأن يأخذه هذا الحكم؛ لكي يتم إزالة كل فيديوهات التحريض التي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها والجيش والشرطة، مطالبا المحامين الوطنين بتقديم الأوراق لأخذ حكم والتعامل مثل أوروبا، معلقًا: "حان الوقت لمواجهة الفيس بوك بالقانون".

وتساءل: "هل تحرض الفجر على إرهاب؟ الجريدة مختصة بنشر الأخبار ولكن هم لا يريدون دعم مؤسسات مصر"، معلقا: "عايزين صوت الفجر يتقفل ولا أى صوت تاني يؤيد الدولة، عايزين صوت الإرهاب في قطر وتركيا".
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