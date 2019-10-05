مكافأت فورية في المقاولون عقب الفوز على الإنتاج بالدوري

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قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، صرف مكافأت فورية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الفوز على الإنتاج الحربي، بالدوري العام.



وصرف محمد عادل المشرف العام على الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه لكل لاعب حسب اللائحة الجديدة التي وضعها النادي منذ بداية الموسم.



على جانب أخر حرص محسن صلاح رئيس المقاولون، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، عقب الفوز .



وفاز ذئاب الجبل على الإنتاج الحربي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.