وقف العمل غدًا الأحد بالبنوك والبورصة احتفالًا بذكرى السادس من أكتوبر

أعلن البنك المركزي المصري، أنه اعتبارُا من غدًا الأحد سيتم تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة بالبلاد ولمدة يوم واحد، بالتزامن مع احتفالات البلاد بمناسبة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.













وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبنوك صباح بعد غد الاثنين الموافق ٧ أكتوبر ٢٠١٩.

وأكدت البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه يتم تغذية ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة لعمليات السحب، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أن جميع ماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة بالبنوك تعمل على مستوى محافظات الجمهورية بكفاءة وبكامل طاقتها.

وأوضحت البنوك، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، أنها مستمرة في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها الـ 12.5 ألف ماكينة، وأنه يتم متابعة عمل الماكينات على مدار اليوم.



