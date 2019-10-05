السبب الحقيقي وراء رفض ليفربول ضم نبيل فقير
السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:19 م
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الفجر الرياضي
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قام الوكيل السابق جان بيرنز، لأعمال الفرنسي نبيل فقير لاعب ريال بيتيس الإسباني، بالكشف عن السبب الحقيقي وراء فشل انتقاله إلى ليفربول قادمًا من ليون في صيف 2018.
وكان الفرنسي نبيل فقير قد اقترب من الانضمام للريدز، مقابل 53 مليون جنيه استرليني، لكن الصفقة لم تكتمل.
وصرح وكيل اللاعب في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية "ميرور" : "نبيل فقير كان من أولويات ليفربول، لقد عملت لمدة أربعة أشهر مع ممثلي الفريق الإنجليزي وكلوب كل شيء كان جاهزًا".
وتابع بيريز: "في اليوم الذي كان من المفترض أن يتم توقيع العقود فيه، ظهر صهر نبيل فجأة "زوج شقيقته"، وقال لنبدأ المفاوضات من جديد، توقفوا عن كل شيء الآن".
واختتم حديثه: "لقد أراد عمولة ، كما يعلم الجميع ، هذه الأشياء عصرية هذه الأيام، فقير بدا وكأنه قد تحول، حتى أنه لم يرحب بممثلي فريق الريدز".
في ذلك الوقت أكد ليفربول أن اللاعب لديه مشاكل في الركبة، الأمر الذي أدى إلى انهيار انتقال نبيل فقير الى الريدز.
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