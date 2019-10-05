أمين صندوق 'الصحفيين' يتهم السكرتير العام بتعطيل عمل الجهاز المركزي للمحاسبات
السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:17 م
Advertisements
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
اتهم هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، السكرتير العام محمد شبانة، بتعطيل عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أنه لم يرد على أي ملاحظات للمجلس منذ عام 2016.
وقال في تصريحات صحفية، إن موظفي الجهاز تقدموا بشكوى ضد سعيد حسني المدير الإداري للنقابة، بسبب إسائته لهم، مضيفًا أن كل أسباب استقالته كانت معلومة، ولم يتحرك أحد من أعضاء المجلس لبحثها.
وقال في تصريحات صحفية، إن موظفي الجهاز تقدموا بشكوى ضد سعيد حسني المدير الإداري للنقابة، بسبب إسائته لهم، مضيفًا أن كل أسباب استقالته كانت معلومة، ولم يتحرك أحد من أعضاء المجلس لبحثها.
Advertisements
- 'كارثة غير مسبوقة'.. أمين صندوق 'الصحفيين' يكشف أسباب تقدمه بالاستقالة
- مجلس 'الصحفيين' يطالب بتحويل مخالفات الصندوق للنيابة العامة
- مجلس 'الصحفيين' يسحب صلاحيات القروض والإعانات من أمين الصندوق
- 'الصحفيين': رفضنا الأساليب الملتوية لأمين الصندوق وتم إحالة الأزمة للنيابة العامة
- توضيح جديد بشأن أزمة استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين
- أمين صندوق 'الصحفيين': السكرتير العام يكذب وهذه هي الحقيقة
- هشام يونس: سكرتير عام 'الصحفيين' دأب على منح تقديرات مبالغ فيها للموظفين
- هشام يونس: محمد شبانة لا يرى إلا نفسه ويدير نقابة الصحفيين بأسلوب العزبة
- أمين صندوق 'الصحفيين' يطالب بتحجيم دور المدير الإداري للنقابة
المزيد عن: نقابة الصحفيين محمد شبانة الفجر استقالة هشام يونستعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر