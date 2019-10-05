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أمين صندوق 'الصحفيين' يتهم السكرتير العام بتعطيل عمل الجهاز المركزي للمحاسبات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:17 م
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أمين صندوق 'الصحفيين' يتهم السكرتير العام بتعطيل عمل الجهاز المركزي للمحاسبات
هشام يونس
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ميسون أبو الحسن
 
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اتهم هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، السكرتير العام محمد شبانة، بتعطيل عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أنه لم يرد على أي ملاحظات للمجلس منذ عام 2016.

وقال في تصريحات صحفية، إن موظفي الجهاز تقدموا بشكوى ضد سعيد حسني المدير الإداري للنقابة، بسبب إسائته لهم، مضيفًا أن كل أسباب استقالته كانت معلومة، ولم يتحرك أحد من أعضاء المجلس لبحثها.
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