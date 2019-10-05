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هكذا احتفل أحمد خالد صالح بتخرج شقيقته (صور)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:13 م
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هكذا احتفل أحمد خالد صالح بتخرج شقيقته (صور)
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احتفل الفنان أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، بحفل تخرج شقيقته، معبرًا عن سعادته الغامرة بذلك.

ونشر أحمد خالد صالح، مجموعة من الصور الخاصة التي جمعته بشقيقته ووالدته في حفل التخرج وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وأرفق أحمد خالد صالح الصور بكلمات من القلب معلقًا: "من أسعد أيام حياتي، تبارك الله".

وانهالت التعليقات على صور أحمد خالد صالح وشقيقته مهنئين إياهما بهذه المناسبة، قائلين: "كفاية انكم أولاد العظيم الراحل خالد صالح".

وكان الفنان أحمد خالد صالح قد تألق في السباق الدرامي الرمضاني السابق لعام 2019، وذلك من خلال مشاركته في عدة أعمال درامية.

حيث شارك أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل زودياك، والذي تدور أحداثه في إطار مثير حول مجموعة من الجرائم المتنوعة.

وتبنى هذه الجرائم على مجموعة من جرائم القتل المعتمدة والقائمة على الأبراج المختلفة.

كما شارك أيضًا في بطولة مسلسل أبو جبل، مع النجوم مصطفى شعبان ومحمذ دياب ومحمد علي رزق وعائششة بن أحمد ونجلاء بدر والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

وكان أحمد خالد صالح قد حقق نجاحات كبيرة بمجموعة من الأعمال الدرامية الذي بزغ نجمه من خلالها في الوسط الفني وبرهن على موهبته الكبيرة.

حيث تخرج من الجامعة الأمريكية وقدم عروضًا على مسرح الجامعة، وقد بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في  مسلسل 30 يوم وهو من بطولة آسر ياسين وباسل خياط ونجلاء بدر وإنجي المقدم وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد شوقي، وإخراج حسام علي.

ويعتبر أحمد خالد صالح  من أكثر الفنانين الذين برهنوا على صدق مقولة "ابن الوز عوام"، وقد أشاد به عدد كبير من النقاد والجمهور الذين أكدوا على تميز أداءه وموهبته المميزة الذي ورثها عن والده الراحل العبقري خالد صالح.

وقام عدد كبير من الجمهور بتداول صور أحمد خالد صالح وأرفقوها بتعليق "اللي خلف مماتش"، وذلك لتمكنه من التمثيل ومايمتلكه من كاريزما عالية وحضور لافت أمام الكاميرا وتقمصه لتفاصيل الشخصية الذي يجسدها وانغماسه فيها.
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