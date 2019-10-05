برشلونة يقترب من صفقة هجومية في ميركاتو الشتاء

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن إختيار برشلونة لصفقة هجومية جديدة للتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم فى البلوجرانا، خاصة بعد الإصابات التى يعانى منها الفريق على المستوي الهجومى خلال الموسم الحالي.





و ذكر موقع le10sport الفرنسي أن إدارة برشلونة تسعي للتعاقد مع ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب البرازيل لتدعيم خط الهجوم خلال الموسم القادم، خاصة وأن اللاعب يقدم مردود مميز مع البلوز خلال السنوات الماضية .





وأشار الموقع أن ويليان يرفض تمديد تعاقده مع البلوز حتى الأن رغم سعي تشيلسي لإقناع اللاعب بالتجديد والبقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة.





كما أشارت أيضاً صحيفة إكسبريس البريطانية أن من المتوقع أن يقوم مسؤولى تشيلسي بعقد مفاوضات مع ويليان في الايام القادمة لتجديد تعاقده وتقديم عرض مادي كبير بمنحه للموافقة على تمديد عقده حتي يونيو 2021 للبقاء في تشيلسي.





ويقدم النجم البرازيلي أداء مميز تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد المدير الفتى لتشيلسي الذى لا يريد بيع اللاعب خلال الفترات القادمة والحفاظ عليه.