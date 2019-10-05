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"الجوازات" ترسل رسائل نصية لأصحاب الأعمال والمقيمين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:04 م
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الجوازات ترسل رسائل نصية لأصحاب الأعمال والمقيمين
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الفجر السعودي
 
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، على إرسال رسائل نصية لأصحاب الأعمال، قبل انتهاء هوية المقيم بثلاثة أيام.


وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الجوزات: تسهيلًا لأصحاب العمل، ولعدم تعرضهم لأي غرامات أو عقوبات، يتم إرسال رسائل نصية قبل انتهاء هوية المقيم بثلاثة أيام.


وأكدت الجوازات في تغريدتها، أن هذه الرسائل، تستهدف سرعة التجديد قبل تعرضهم (المقيمين وأصحاب الأعمال) لغرامات عدم التجديد، مختتمة بالقول «الجوازات في خدمتكم».


وفي سياق ذي صلة، أكدت المديرية، إمكانية تجديد جواز السفر آليًّا في أقل من دقيقتين، قائلة: يمكن تجديد السفر آليًا، بالدخول على الرابط المخصص،  وبعد ذلك يتم اختيار «الخدمات الإلكترونية – خدمات الجوازات – تجديد الجواز» على الترتيب، ثم الضغط على «تسجيل الدخول»، وكتابة «اسم المستخدم»، وكلمة المرور بالخانة المخصصة لذلك، ثم تأكيد تسجيل الدخول بالضغط على الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يضغط المستفيد على خانة «الخدمات الإلكترونية».


وأضافت: يلي ذلك الضغط على خانة «الجوازات»، ثم على «إصدار جواز»، ومطالعة التعليمات جيدًا، ثم الضغط على خانة «التالي» -أسفل الشاشة- ، وملء الخانات المتجاورة وتشمل «الاسم والرقم والإجراء»، ثم الضغط على خانة «الرجاء الاختيار» بالصفحة التالية، للحصول على المكان الذي يرغب المواطن في استلام جواز السفر منه، وبعد ذلك يتم اختيار المكان المراد تسلم الجواز منه، بحيث يسجل المواطن «اسم المدينة»، ثم «فرع الاستلام»، بالخانتين المخصصتين لذلك، ثم يطالع الشروط المنشورة، ويضغط بالموافقة على كل منها، حال انطباقها عليه، ثم يضغط  على «تأكيد».

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