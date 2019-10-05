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كونتي يسب بعض جماهير اليوفنتوس قبل ديربي إيطاليا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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كونتي يسب بعض جماهير اليوفنتوس قبل ديربي إيطاليا
كونتي
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الفجر الرياضي
 
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قام المدير الفني لإنتر ميلان، المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالهجوم على بعض مشجعي يوفنتوس، الذين اتهموه بالخيانة وطالبوا بحذف صورته من ملعب السيدة العجوز.

ويعتبر انطونيو كونتي من ضمن الاساطير الحية لفريق اليوفنتوس، حيث لعب معهم لفترة طويلة، كما تولى تدريبهم في الفترة ما بين 2011 و 2014، وتوج معهم بـ5 ألقاب.

وقال المدرب الايطالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة القمة التي ستجمع اليوفي وإنترميلان: " لقد شعرت بالأسف لأن رئيس اليوفنتوس يعطي أهمية للجماهير الجهلاء و الأغبياء".

وتابع كونتي: " هؤلاء ليسوا من المعجبين ، فهم جهلة، نحن محظوظون بما فيه الكفاية لنكون قادرين على لعب أكثر رياضة في العالم، يجب أن نكون قدوة ونتحمس للعب كرة القدم".

وأكمل: "كرة القدم رياضة وليست حربًا، أحيانًا ننسى هذا الأمر، يجب أن تنقل هذه الرياضة القيم الإنسانية والرياضية الإيجابية ، وليس الكراهية أو العنف أو العنصرية".

جدير بالذكر أن إنتر يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بعد مرور 6 جولات، فيما يأتي يوفنتوس ثانيا برصيد 16 نقطة.

ستكون كل الأنظار على ملعب جوسبي مياتزا عندما يسعى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي للتغلب على انترميلان في المباراة غدا الأحد الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة.
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