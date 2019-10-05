ترتيب الدوري السعودي للمحترفين والهدافين بعد مباريات اليوم

استأنفت مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بأربعة لقاءات مثيرة.





مواجهة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين:-

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف،

في المباراة الذي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف اللقاء؛ عن طريق ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" عند الدقيقة 20.

واحرز صالح العمري هدف التعادل عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل صالح الشهري الهدف الثاني لصالح الهلال عند الدقيقة 56، من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار ريس مبولحي حارس الاتفاق.

وأحرز الفرنسي جوميز الهدف الثالث بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 76.

واختتم إدواردو أهداف اللقاء بإحرازه للهدف الرابع عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً للضائع.

وغاب عن صفوف الزعيم، كل من محمد كنو وسالم الدوسري وعبدالله المعيوف ونواف العابد جوفينكو، لعدم تعافيهم من الإصابات.

وبهذه النتيجه، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتفاق عن 6 نقاط في المركز الحادي عشر.





مواجهة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين:-

حسم فريق الأهلي، مواجهة ضيفه الفيحاء لصالحه بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح ديجانيني تفاريس أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيحاء عند 25 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه جيجي باروس لحساب الفيحاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" التي أظهرت أن الهدف تسسلل.

وأحرز الهدف الثاني عبدالباسط هندي لاعب الأهلي عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل السوري عمر السومة هدفاً ثالثاً لفريقه، عند الدقيقة 52، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك حارس الفيحاء.

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.





مواجهة الشباب والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين:-

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فوزا على فريق العدالة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحتر

وأحرز البرازيلي سيباستياو جونيور هدف اللقاء الوحيد لصالح فريق الشباب؛ عند الدقيقة 63 بتمريرة حاسمة من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك العدالة، ليعلن فوز فريقه بهدف دون رد.

وبهذه النتيجه رفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد العدالة عند 6 نقاط في المركز التاسع.





مواجهة أبها والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين:-

نجح نادي التعاون، في تحقيق الفوز على فريق أبها بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز اللاعب ساندرو مانويل هدف الفوز لصالح التعاون بالدقيقة الـ94 من عمر الشوط الثاني، ليهدي اللاعب لفريقه 3 نقاط اضافية إلى رصيده.

ورفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.





ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :-

1-الهلال 16 نقاط

2-الوحدة 12 نقاط

3-الأهلي 11 نقاط

4-الفيصلي 11 نقاط

5-الحزم 10 نقاط

6-الاتحاد 9 نقاط

7-الشباب 9 نقاط

8-النصر 8 نقاط

9-العدالة 7 نقاط

10-التعاون 7 نقاط

11- أبها 7 نقاط

12-الاتفاق 6

13-الرائد 5 نقاط

14-الفيحاء 5 نقاط

15-ضمك 4

16-الفتح 1





ويتصدر رومارينيو، مهاجم الاتحاد جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما حقق رقمًا قياسيًا مع فريق الاتحاد؛ بتسجيله 5 أهداف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.





1- رومارينيو (الاتحاد) 5 أهداف

2- يوسف نياكاتي (الوحدة) 4 أهداف

3- آليو سيسيه (العدالة) 4 أهداف

4- عمر خربين (الهلال) 4 أهداف

5- اميليانو (الاتحاد) 3 أهداف

6- كارلوس ستراندبيرغ (الحزم) 3 أهداف

7- بافتيمبي جوميز (الهلال) 3 أهداف

8- كارلوس إدواردو (الهلال) 3 أهداف

9- عمر السومة (الأهلي) 3 أهداف

10- كارليس أندريا (العدالة) 3 أهداف

ويغيب حمد الله عن القائمة على الرغم من تويجه الموسم الماضي 2018-2019 هدافًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي؛ برصيد 34 هدفًا.



