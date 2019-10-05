تفاصيل أول اجتماع للجنة قروض 'الصحفيين' بتشكيلها الجديد

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انتهت لجنة القروض والإعانات بنقابة الصحفيين، من عقد أول إجتماع لها بتشكيلها الجديد، اليوم السبت، وذلك برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وحضور كل من: حسين الزناتي، وكيل النقابة، ومحمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات النقابية.



وقال جمال عبدالرحيم إن اللجنة اتخذت قرار بتطبيق لائحة القروض الحسنة بشكل كامل، على أن يتم إنهاء جميع قوائم الإنتظار، في موعد اقصاه أسبوعين، ليتمكن أي صحفي كان قد تقدم بطلب قرض من صرفه.



وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم التواصل مع الزملاء هاتفيًا من اجل ابلاغهم بإنهاء الإجراءات الإدارية قبل الصرف، حيث تم اعداد قائمة مدبئية اليوم تضمنت عدد من الأسماء، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء تباعًا.



وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أن قوائم الانتظار تضمنت 295 صحفي، مما سيحمل النقابة مبلغ مليون ونصف، الأمر الذي دفع اللجنة لإتخاذ قرار بالصرف على دفعات.