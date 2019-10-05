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مدرب الإسماعيلي يعلق على مواجهة الجزيرة الإماراتي بأبطال العرب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:44 م
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مدرب الإسماعيلي يعلق على مواجهة الجزيرة الإماراتي بأبطال العرب
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محمد الصو
 
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علق الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن وقوع فريقه في مواجهة الجزيرة الإماراتي بدور الستة عشر من كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

وأكد ميوراج في تصريحات عقب مواجهة فريقه أمام دجلة، أنه يعرف الكرة الإماراتية جيدا وسبق له تدريب فريق خورفكان، لذلك مواجهة الجزيرة لا تعد جديدة بالنسبة له.

وأضاف: "الإمارات تضم العديد من اللاعبين المميزين، الجزيرة فريق كبير، وسنبدأ في دراسته بشكل مفصل من أجل رصد نقاط القوة والضعف لديه سعيا لاستغلالها لحصد بطاقة التأهل".

واختتم حديثه عن فوز فريقه أمام دجلة: "سعيد للغاية هذا الفوز سيعيد الثقة للاعبين بعد هزيمة المصري، والقادم سيكون أفضل".

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري العام، لارتباط المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، بالدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه، يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا، على ملعب القاهرة الدولي.

وحقق الإسماعيلي، فوزا على وادي دجلة بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.
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