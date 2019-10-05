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زيزو وأوباما يحلان أزمة وسط ملعب الزمالك

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:41 م
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زيزو وأوباما يحلان أزمة وسط ملعب الزمالك
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هاني عصام
 
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وضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الحل للهروب من أزمة وسط الملعب التي يعاني منها الفريق بشدة حاليًا بسبب النقص الشديد.

ويفتقد الزمالك خلال لقاء إف سي مصر غدًا ببطولة الدوري لكل من طارق حامد للإيقاف وإراحة فرجاني ساسي بجانب إصابة الثنائي محمود عبد العزيز ومحمد حسن.

وينوي المدرب الدفع بكل من زيزو وأوباما في وسط الملعب بعدما دفع بالأول في هذا المركز من قبل خلال لقاء الاتحاد السكندري بالجولة الأولى لبطولة الدوري وقدم مستوى طيب.

كما شارك أوباما في مركز وسط الملعب خلال الموسم الماضي أيضًا وظهر بشكل جيد.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الغد كل من:
محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.
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