محافظ الإسكندرية: استخدام تقنية "المايكروسرفيس" لصيانة الطرق لأول مرة في الشرق الأوسط

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تفقد محافظ الإسكندرية - الدكتور عبد العزيز قنصوه، اليوم السبت، أعمال القطاع التجريبي لإنشاء طبقة المعالجة السطحية "مايكروسرفيس" بطريق الكورنيش في نطاق حى الجمرك، والتي تنفذ لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتم تنفيذها من خلال الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، وذلك في إطار خطة المحافظة لصيانه ورفع كفاءة الطرق.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن من مميزات تلك التقنية الجديد، المعالجة السريعة وتوفير مقاومة ممتازة لمنع انزلاق السيارات، والمساهمة في سرعه تنفيذ الصيانة، وإطالة العمر الافتراضي لطبقة الرصف السطحية، وتوفير سطح آمن وناعم، بالإضافة إلى تحسين خواص الرصف القائم.



يذكر أن المعالجة السطحية "المايكروسرفيس" عبارة عن طبقة اسفلتية رقيقة مكونة من مادة مستحلبات بيتومينه محسنة بالبوليمر وركام ومخلوطة عالبارد، سريعة التحضير، ويتم التشغيل في حالة شبه سائلة، وتتحول من الحالة الشبه سائلة إلى طبقة قوية خلال ساعة.



ويمكن تصنيف "المايكروسرفيس" كمعالجة في حالات الصيانة الوقائية، وهو يستخدم عادة كمعالجة في حالات الصيانة الوقائية، وهو يستخدم عاده كمعالجة للسطح وتحسين معامل الاحتكاك ولزيادة عمر طبقات الرصف مع تحقيق وفر اقتصادي وسرعة في التنفيذ عن الطرق التقليدية.



حضر التجربة؛ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات - المهندس صبحي ربيع، والقائم بأعمال مديرية الطرق والنقل في الإسكندرية - المهندسة أمل محمود، ورئيس حي الجمرك - المهندسة سحر شعبان.

