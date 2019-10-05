مصطفى ثابت: ملف القمامة في مصر مريب.. ولا يوجد مبرر لسوء إدارته

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن استقبال 183 ألف شكوى حول تراكمات القمامة خلال عام، يعد أمر كارثي من الناحية الإدارية، حيث أن مصر من الدول القليلة التي تعتبر القمامة عبأ، فهنك دول تصدر القمامة، وأخرى تستوردها.



واعتبر "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، أن ملف القمامة في مصر مريب، ولا يوجد مبرر لسوء إدارة هذا الملف، متسائلا: "هل الحكومة عاجزة عن إنشاء شركة لإدارة ملف القمامة؟"، مطالبا مجلس الوزراء أن يصدر بيانا يوضح فيه المعوقات التي تواجههم في إنشاء شركة لإدارة القمامة.



واقترح أن يقوم مجموعة من شباب رجال الأعمال بإنشاء هذه الشركة، معقبا: "الشركة هتكسب البلد وتنضفها"، فضلا على أنها ستحول القمامة من عبأ إلى كنز، مثمنا ما فعله محافظ الفيوم السابق وائل مكرم للتعامل مع ملف القمامة، حيث أنشأ أكشاك لبيع القمامة.



وعن تحصيل 6 مليارات جنيه تهرب ضريبي، أوضح أن ذلك يؤكد على عودة هيبة الدولة، منوها بأنه يجب تسوية أوضاع سارقي التيار الكهربائي، كونها أموال مهدرة للدولة.

