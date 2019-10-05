ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: ملف القمامة في مصر مريب.. ولا يوجد مبرر لسوء إدارته

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
مصطفى ثابت: ملف القمامة في مصر مريب.. ولا يوجد مبرر لسوء إدارته
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن استقبال 183 ألف شكوى حول تراكمات القمامة خلال عام، يعد أمر كارثي من الناحية الإدارية، حيث أن مصر من الدول القليلة التي تعتبر القمامة عبأ، فهنك دول تصدر القمامة، وأخرى تستوردها.

واعتبر "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، أن ملف القمامة في مصر مريب، ولا يوجد مبرر لسوء إدارة هذا الملف، متسائلا: "هل الحكومة عاجزة عن إنشاء شركة لإدارة ملف القمامة؟"، مطالبا مجلس الوزراء أن يصدر بيانا يوضح فيه المعوقات التي تواجههم في إنشاء شركة لإدارة القمامة.

واقترح أن يقوم مجموعة من شباب رجال الأعمال بإنشاء هذه الشركة، معقبا: "الشركة هتكسب البلد وتنضفها"، فضلا على أنها ستحول القمامة من عبأ إلى كنز، مثمنا ما فعله محافظ الفيوم السابق وائل مكرم للتعامل مع ملف القمامة، حيث أنشأ أكشاك لبيع القمامة.

وعن تحصيل 6 مليارات جنيه تهرب ضريبي، أوضح أن ذلك يؤكد على عودة هيبة الدولة، منوها بأنه يجب تسوية أوضاع سارقي التيار الكهربائي، كونها أموال مهدرة للدولة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ملف النظافة قناة العائلة الدكتور مصطفى ثابت اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
1
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
1
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
2
x
18:30
1
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
1
x
20:45
2
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status