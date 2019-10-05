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مفاجأة.. برشلونة يقترب من الإطاحة بمدربه بسبب مباراة إنتر ميلان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:09 م
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مفاجأة.. برشلونة يقترب من الإطاحة بمدربه بسبب مباراة إنتر ميلان
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية، على أقتراب نادي برشلونة من الإطاحة بمدربه بسبب نتيجة مباراة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير، أن أيام فيكتور فالديز ، مدرب نادي برشلونة الاسباني تحت 19 عاماً، أصبحت معدودة داخل أروقة البلوجرانا، بعدما تلقى الفريق خسارة ثقيلة أمام إنتر ميلان، بثلاثة أهداف دن مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب.

ومن المنتظر أن يتم تعيين فرانك أرتيجا بدلاً منه، حيث عمل أرتيجا مدربًا في صفوف فرق الناشئين للنادي الكتالوني، بعدما تولى فريق البلوجرانا تحت 17 عاماً، ثم فريق تحت 18 عاماً.


وكان فالديز قد أكد للاعبيه من قبل عن عدم تحديد مصيره مع الفريق في الفترة المقبلة حتى الآن، خاصة بعدما دخل في مشادة مع باتريك كلويفرت رئيس اللامسيا الجديد.

ويذكر أن فالديز سيعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة برشلونة خلال الأسبوع المقبل، لحسم مستقبله مع الفريق.
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