رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: التحول الرقمي المشروع القومي الأول للدولة
السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:11 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل 19 غرفة صناعية، يعد خبرًا مبهجًا، حيث أن تقدم مصر سيكون بالزراعة والصناعة، فضلا عن أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد الاحتياجات.
وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن إنشاء تلك الغرف الصناعية سيسهل من عملية الإجراءات الخاصة بكل صناعة، وسيعمل على حل مشكلات رواد الصناعة، فضلا على أن تعاون غرف الصناعات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الصناعية.
وثمن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في خلق نوع من التكامل بين قواعد البيانات عن القطاعات المختلفة داخل الدولة، معتبرا أن التحول الرقمي هو المشروع القومي الأول للدولة، فضلا على أن تحول النظام العمل الحكومي إلى نظام إليكتروني سيقلل من الفساد.
وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن إنشاء تلك الغرف الصناعية سيسهل من عملية الإجراءات الخاصة بكل صناعة، وسيعمل على حل مشكلات رواد الصناعة، فضلا على أن تعاون غرف الصناعات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الصناعية.
وثمن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في خلق نوع من التكامل بين قواعد البيانات عن القطاعات المختلفة داخل الدولة، معتبرا أن التحول الرقمي هو المشروع القومي الأول للدولة، فضلا على أن تحول النظام العمل الحكومي إلى نظام إليكتروني سيقلل من الفساد.
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