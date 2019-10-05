ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: التحول الرقمي المشروع القومي الأول للدولة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:11 م
Advertisements
رئيس التحرير التنفيذي لـ الفجر: التحول الرقمي المشروع القومي الأول للدولة
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل 19 غرفة صناعية، يعد خبرًا مبهجًا، حيث أن تقدم مصر سيكون بالزراعة والصناعة، فضلا عن أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة تحدد الاحتياجات.

وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إلى أن إنشاء تلك الغرف الصناعية سيسهل من عملية الإجراءات الخاصة بكل صناعة، وسيعمل على حل مشكلات رواد الصناعة، فضلا على أن تعاون غرف الصناعات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الصناعية.

وثمن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في خلق نوع من التكامل بين قواعد البيانات عن القطاعات المختلفة داخل الدولة، معتبرا أن التحول الرقمي هو المشروع القومي الأول للدولة، فضلا على أن تحول النظام العمل الحكومي إلى نظام إليكتروني سيقلل من الفساد.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: توك شو الدكتور مصطفى ثابت التحول الرقمي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
0
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
1
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status