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ديربي إيطاليا.. التشكيل المتوقع لـ «إنترميلان ضد اليوفينتوس»

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:54 م
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ديربي إيطاليا.. التشكيل المتوقع لـ «إنترميلان ضد اليوفينتوس»
انتر ميلان
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مصطفى صابر
 
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ستكون كل الأنظار على ملعب جوسبي مياتزا عندما يسعى يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي للتغلب على التحدي المتمثل في كونتي الجديد المباراة غدا الأحد الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت القاهرة.

آخر مرة واجه فيها إنتر خيبة أمل في دوري أبطال أوروبا ، ذهبوا إلى نهاية الأسبوع ودمروا ميلان في الديربي.

 قد يكون خيبة أمل الأربعاء أمام برشلونة لها تأثير على النيرازوري عندما يلعب أمام أبطال المواسم الثمانية الأخيرة ،يوفنتوس.

 يتمتع إنتر بفرصة غير مسبوقة للتقدم بخمس نقاط في صدارة الجدول في حال تمكنه من إيجاد الفوز، ما أظهرت مباراة منتصف الأسبوع أمام برشلونة أن هذا إنتر لديه كل الأدوات اللازمة للتنافس سيكون التحدي هو القدرة على إظهار نفس المستوى من الجودة باستمرار أسبوعًا بعد أسبوع. 

سيكون إعداد لاعبي الانتر عقلياً أن يواجه الفريق المباراة بكل ثقة ضرورية بالنفس ولكن يجب عليه التأكد من أنها تهدأ بالقدر الصحيح من الجوع واحترام المعارضة. 

ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الايطالي انطونيو كونتي بالعناصر التالية:

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع:  غودين ، دي فريج ، سكرينيار.

في خط الوسط:  كاندريفا، باريلا، سينسي ، بروزوفيتش، اساموا

في خط الهجوم: لوكاكو ، لوتارو.

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