أرقام مميزة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول و ليستر سيتي

شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في فوز صعب لفريقه علي ليستر سيتي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وتعرض صلاح لإصابة قوية في آخر دقائق المباراة ورغم ذالك حصل علي تقييم 7.2 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء.





واستطاع محمد صلاح لمس الكرة 50 مرة خلال المباراة وجاءت دقة التمرير بنسبة 75٪ وقام اللاعب الدولي المصري بعمل 3 مراوغات ناجحة وصنع 3 فرص للتسجيل خلال المباراة.





يذكر أن نادى ليفربول حقق فوزا قاتل بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج أمام ليستر سيتي لينفرد الريدز بصدارة ترتيب البطولة بالعلامة الكاملة حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في جميعا.