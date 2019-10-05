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جماهير أسوان تتطالب بإقالة المدير الفني عقب الخسارة أمام الأهلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:55 م
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جماهير أسوان تتطالب بإقالة المدير الفني عقب الخسارة أمام الأهلي
الاهلي واسوان
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محمد الصو
 
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تعرض مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي أسوان، لهجوم حاد من قبل جماهير الفريق، عقب الهزيمة من الأهلي، بنتيجة تاريخية بالدوري العام.

وطالبت جماهير أسوان، إدررة الفريق برئاسة أحمد سليمان بإقالة المدير الفني، فورا من منصبه قبل الدخول بالفريق للنفق المظلم.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري العام، لارتباط المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، بالدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وينطلق معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه، يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا، على ملعب القاهرة الدولي.

وحقق الأهلي، فوزا عريضا على أسوان، بالمباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير بنتيجة 5-1، بالجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي، رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة مباريات على صدارة ترتيب الدوري العام، فيما تواجد أسوان بالمركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة بجدول ترتيب المسابقة.
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