مكالمة رونالدو تكسر ظهر ريال مدريد في صفقة القرن

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة مدوية بخصوص تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة استقطاب صفقة من العيار الثقيل يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد معه الصيف المقبل، وذلك ليغير وجهته نحو الإنتقال لصفوف اليوفي.





وذكرت شبكة "الدون بالون" الإسبانية أن "رونالدو" تحدث إلي الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لمحاولة إقناعه بالإنتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم.





وارتبط اسم بول بوجبا بالإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني، حيث حاولت إدارة النادي الملكي التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي، ولكن إدارة نادي مانشستر يونايتد، أعلنت التمسك باستمرار "بوجبا" وعدم رحيله عن صفوف الفريق، وينوي فلورنتينو بيريز رئيس الريال الدخول في مفاوضات جديدة مع اليونايتد لضم اللاعب الصيف القادم.





ويعد "بوجبا" من أهم الصفقات التي يرغب زين الدين زيدان في إنضمامها لصفوف نادي ريال مدريد.





وكشف الموقع الاسباني عن ترحيب "بوجبا" بالانتقال لفريق يوفنتوس الصيف القادم خلال محادثته مع البرتغالي "رونالدو"، وطلب منه الأخير رفض كافة العروض المقدمة له، والإنضمام ليوفنتوس حيث سيجد مكانه محفوظًا بالفريق.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي يوفنتوس سوف يبدأ التحرك بشكل رسمي للتفاوض مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات بول بوجبا، وذلك بعد حديث "رونالدو" مع اللاعب واقناعه بارتداء قميص اليوفي بالموسم المقبل.



