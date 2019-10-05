ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى ثابت: تعرضنا لانفلات أخلاقي بعد 2011.. وتطبيق القانون الحل

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:54 م
Advertisements
مصطفى ثابت: تعرضنا لانفلات أخلاقي بعد 2011.. وتطبيق القانون الحل
الدكتور مصطفى ثابت
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عقب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، على تخفيض أسعار الوقود بقيمة 25 قرشًا، موضحًا أن أسعار الوقود أصبحت محررة، أي وفقًا للسعر العالمي، ولهذا تقرر إنشاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتنعقد كل 3 أشهر لتحديد السعر سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وقال "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إن حد الارتفاع أو الانخفاض لأسعار الوقود سيكون حده الأقصى 10%، حيث لو كان ارتفع سعر الوقود، سنجد كافة المنتجات سيرتفع سعرها، حتى "الجرجير كان هيزيد".

وأشار إلى أن ضبط الأسواق مهمة الحكومة والأجهزة الرقابية، مضيفا أن تطبيق القانون بحزم وحسم على عدد من النماذج التي لا تلتزم بما هو مقرر، وعرض الإجراء الذي تم اتخاذه مع المخالف عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، سيكون رسالة لكل من تسول له نفسه ألا يتلزم بالقانون، خاصة وأننا تعرضنا لإنفلات أخلاقي وسلوكي بعد 2011، مؤكدًا أن الدولة لديها آليات لحماية المواطن عند حدوث أي أزمة عالمية قد تؤثر عليه.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصطفى ثابت لجنة التسعير التلقائى لجنة التسعير
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
0
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
1
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status