مصطفى ثابت: تعرضنا لانفلات أخلاقي بعد 2011.. وتطبيق القانون الحل

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عقب الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، على تخفيض أسعار الوقود بقيمة 25 قرشًا، موضحًا أن أسعار الوقود أصبحت محررة، أي وفقًا للسعر العالمي، ولهذا تقرر إنشاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لتنعقد كل 3 أشهر لتحديد السعر سواء بالارتفاع أو الانخفاض.



وقال "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، إن حد الارتفاع أو الانخفاض لأسعار الوقود سيكون حده الأقصى 10%، حيث لو كان ارتفع سعر الوقود، سنجد كافة المنتجات سيرتفع سعرها، حتى "الجرجير كان هيزيد".



وأشار إلى أن ضبط الأسواق مهمة الحكومة والأجهزة الرقابية، مضيفا أن تطبيق القانون بحزم وحسم على عدد من النماذج التي لا تلتزم بما هو مقرر، وعرض الإجراء الذي تم اتخاذه مع المخالف عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، سيكون رسالة لكل من تسول له نفسه ألا يتلزم بالقانون، خاصة وأننا تعرضنا لإنفلات أخلاقي وسلوكي بعد 2011، مؤكدًا أن الدولة لديها آليات لحماية المواطن عند حدوث أي أزمة عالمية قد تؤثر عليه.

