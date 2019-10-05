ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

معتز عبدالفتاح: لا يجب أن يتحول سد النهضة لخنجر في ظهر مصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:48 م
Advertisements
معتز عبدالفتاح: لا يجب أن يتحول سد النهضة لخنجر في ظهر مصر
معتز عبدالفتاح
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا عاشت قرون طويلة بلا سد النهضة، ومصر لم تعيش أي فترة من حياتها دون نهر النيل، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتحول هذا السد لخنجر في ظهر مصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات السياسية، للحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن سد النهضة إلى الآن لم يصل إلى مرحلة الأزمة، ولكنه مشكلة. 

وتابع أن سد النهضة سيتحول إلى أزمة عندما تبدأ إثيوبيا بملء السد دون وجود اتفاق محدد مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تقع في خطأ غي اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر في 2015، وها الاتفاق هو عبارة عن وسيلة إعلان نوايا للتفاوض ولإدارة تشغيل هذا السد.

ولفت إلى أن إثيوبيا في أزمة اقتصادية كبيرة حيث مستوى دخل الفرد الأثيوبي ثلث دخل نظيره المصري، رغم أن تعداد سكان أديس أبابا يقارب سكان القاهرة.

وأشار إلى أن مصر لديها قوة دبلوماسية للدفاع عن حقها التاريخي في نهر النيل، وكل الوسائل السياسية متاحة للدفع عن حق مصر التاريخي في نهر النيل.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: معتز عبدالفتاح سد النهضة توك شو أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
1
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
20:00
0
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
4
الهلال
العدالة
0
x
17:05
1
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
3
الأهلي
التعاون
0
x
19:10
0
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
1
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
4
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status