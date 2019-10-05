معتز عبدالفتاح: لا يجب أن يتحول سد النهضة لخنجر في ظهر مصر

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن إثيوبيا عاشت قرون طويلة بلا سد النهضة، ومصر لم تعيش أي فترة من حياتها دون نهر النيل، مشيرًا إلى ضرورة أن لا يتحول هذا السد لخنجر في ظهر مصر.



وتابع أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات السياسية، للحفاظ على حصة مصر في مياه نهر النيل وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن سد النهضة إلى الآن لم يصل إلى مرحلة الأزمة، ولكنه مشكلة.



وتابع أن سد النهضة سيتحول إلى أزمة عندما تبدأ إثيوبيا بملء السد دون وجود اتفاق محدد مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر لم تقع في خطأ غي اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر في 2015، وها الاتفاق هو عبارة عن وسيلة إعلان نوايا للتفاوض ولإدارة تشغيل هذا السد.



ولفت إلى أن إثيوبيا في أزمة اقتصادية كبيرة حيث مستوى دخل الفرد الأثيوبي ثلث دخل نظيره المصري، رغم أن تعداد سكان أديس أبابا يقارب سكان القاهرة.



وأشار إلى أن مصر لديها قوة دبلوماسية للدفاع عن حقها التاريخي في نهر النيل، وكل الوسائل السياسية متاحة للدفع عن حق مصر التاريخي في نهر النيل.

