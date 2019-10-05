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أحمد موسى يوجه رسالة نارية للإخوان عن سد النهضة: أنتم السبب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:43 م
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أحمد موسى يوجه رسالة نارية للإخوان عن سد النهضة: أنتم السبب
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داليا الحسين
 
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، الادعاءات والأكاذيب التي تروج حول سد النهضة التي تشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبب في أزمة سد النهضة الأثيوبي، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما، معلقًا: "كل حاجة تحصل من أيام الملك يتحمله الرئيس!".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن بناء السد لم يبدأ في عهد الرئيس السيسي، وما تروجه قنوات الإخوان والجزيرة أكاذيب هدفه استهداف الدولة المصرية.

وأضاف أن في مايو 2010 كان أول إعلان إثيوبي لبناء سد النهضة، ووزير الري المصري آنذاك أعلن أنه أنجز اتفاق مع السودان للحفاظ على حقوقنا المائية، موضحًا أن تاريخ السد يرجع لعهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتابع: "في يونيو 2010 أثيوبيا دعت مصر للتحدث في هذا الشأن، وفي نوفمبر 2010 أعلنت أثيوبيا أنها اقتربت من الانتهاء من تصميم السد وطلبت من الجهات الدولية التمويل".

وأكمل الإعلامي: "في مارس 2011 أثيوبيا أعلنت أن شركة إيطالية ستقوم بتمويله بحوالي 4.8 مليار دولار".

وتابع: "في إبريل أثيوبيا أعلنت أنها ستتقاسم مخططات السد مع مصر لدراسة تأثيره علينا"، لافتًا إلى أنه في 2 إبريل 2011 رئيس وزراء أثيوبيا وضع حجر أساس بناء السد، معلقًا: "استغلوا حالة الفوضى التي لدينا ووضعوا حجر الأساس.. أنتم السبب يا اللي موجودين في تركيا وقطر.. أنتم اللي خونتوا البلد ووقعتوا المؤسسات وحاصرتوا الجيش ووزارة الدفاع والمنشأت العسكرية".
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