حملة لتطهير المقابر من أعمال السحر وإنارة شوارع القناطر الخيرية

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شنت رابطة "نهوض بلدي" بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع الوحدة المحلية للقطاع حملة تنظيف وإنارة لمنطقة مقابر القرية، حيث صيانة وإنارة جميع شوارع المقابر والشوارع المؤدية إليها وتنظيفها من القمامة ورفع الأتربة باستخدام " سيارات " الوحدة المحلية وتمكنت الحملة من رفع 5 اطنان أتربة وقمامة



تضمنت الحملة تطهير المقابر من الأعمال السحرية والسرنجات التي يستخدمها متعاطي المخدرات الذين يختبئون بهذه المنطقة حيث جري مطاردتهم وطردهم منها بالغضافة لمطاردة الاجهزة الأمنية لبائعي المواد المخدرة بتلك المنطقة التي كانت "يحيطها" الظلام من جميع الشوارع المؤدية إليها ويتخذونها ستارا لأعمال تجارة المخدرات المخالفة للقانون.



عثر أفراد الحملة أثناء التطهير علي العديد من الأعمال "السحرية" والعبارات المكتوبة علي هيئة "طلاسم وأرقام الحسابية" باستخدام "الجماجم" البشرية و"عظم الحيوانات".



شارك في الحملة ناهد جمال رئيسة قطاع الوحدة المحلية بالمنيرة، وقيادات رابطه نهوض بلدي بشبرا شهاب مجدي هندي وسامي عواد والعديد من الشباب المتطوعين لخدمة القرية



وعلي جانب آخر تفقد محافظ القليوبية، اليوم إنشاءات كوبري قرية جمجرة الجاري إنشاؤه ضمن مشروع تطوير مدخل القرية بالتعاون مع شركة نستلة للمياه بتكلفة 35 مليون جنيه للمشروع بالكامل.



وجدير بالذكر أن محافظة القليوبية قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة نستلة لتنفيذ أعمال رصف وتحسين مدخل قرية جمجرة ورصف الطريق على جانبي الترعة الكائنة بالقرية وتوسيع عدد من الطرق بمساحة 1100م بداية من مدخل قرية الأربعين وحتى البوابة الرابعة لمصنع نستلة للمياه بكفر الأربعين، فضلًا عن تطهير أحد الترع المتواجدة على جانب الطريق، وكذلك ترميم وتدعيم كوبري جمجرة مما يعطي مظهرًا حضاريا وجماليًا للطريق.



كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للكوبري حيث يبلغ عرض الكوبري 27 متر بطول 12 متر ومن المقرر الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال 10 أشهر وفقا للجدول الزمني المحدد.





وشدد المحافظ علي دفع الأعمال والعمل بنظام الورديات على مدار ال ٢٤ ساعة لتسليم المشروع قبل الموعد المحدد ومراعاة الجودة الإنشائية لإنشاء طريق يتحمل الضغط المروري والشاحنات الكبيرة التي تعبر يوميا من وإلى المصنع.



ووضع محافظ القليوبية، اكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمدينة بنها أمام محطة القطار، تخليدًا لذكرى شهداء المحافظة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن بحروب مصر وآخرها حرب أكتوبر المجيدة فى عام 1973، إحتفالا ً بالذكرى السادسة والأربعين للعبور العظيم والانتصار فى حرب أكتوبر المجيدة حرب الشرف والعزة والكرامة واسترداد أرض الوطن الحبيب.



رافقه خلال الزيارة اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والعقيد أركان حرب أيمن كمونة المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية من الشرطة ورجال القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية.



وقرأ محافظ القليوبية والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد إجلالًا لأرواح كل شهداء الوطن.



وقدم محافظ القليوبية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، والذى شهد لهم العالم أن هذه معجزة عسكرية لم ولن تتكرر في تاريخ الحروب العسكرية على مستوى العالم.



وعلي جانب آخر بعث محافظ القليوبية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ46 لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



تضمنت البرقية "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية بأطيب التهاني بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعون لتلك المناسبة التاريخية الخالدة والتي ستظل محفورة في قلوب وعقول المصريين وهي الذكرى التي قام فيها جيشنا العظيم بعبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية علينا في يوم النصر والعزة والكرامة ويطيب لي في هذه المناسبة الوطنية العظيمة أن أدعو المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم وعلى مصر الحبيبة بكل الخير والسلام وكل عام وسيادتكم بخير".



كما بعث محافظ القليوبية، برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد - رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجميع الوزراء والمحافظين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات أكتوبر الغالية على نفوس كل المصريين والشاهدة على عظمة شعب مصر، وقواته المسلحة الباسلة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان.



