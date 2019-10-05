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مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية
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علي نبوي
 
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أعلن الأسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة عودة جوردي ألبا وأنسو فاتي بعد تعافيهما من الإصابة التي تسببت في غيابهما عن المباريات الماضية.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - سواريز - ميسي - ديمبلي - نيتو - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - بيريز - أنسو فاتي - أروخو.
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