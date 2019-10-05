ميودراج يكافئ لاعبو الإسماعيلي عقب الفوز على دجلة

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قرر الصربي ميودراج بيسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبو الفريق، راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على وادي دجلة، بالدوري العام.



يأتي قرار ميودراج، من أجل حماية لاعبيه من التعرض لأي إصابات أو إرهاق، خاصة مع توقف مسابقة الدوري العام، لارتباط المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري المدير الفني، بالدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.



وينطلق معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة من 7 أكتوبر حتى 15 من الشهر نفسه، يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا، على ملعب القاهرة الدولي.



وحقق الإسماعيلي، فوزا على وادي دجلة بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.