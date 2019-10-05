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المرسي: هناك أيادي خفية وراء إغلاق "فيس بوك" لصفحات الفجر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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المرسي: هناك أيادي خفية وراء إغلاق فيس بوك لصفحات الفجر
الدكتور محمد المرسي
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كساب أحمد
 
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أدان الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ما فعلته إدارة الفيس بوك مع منصات التواصل الاجتماعي لـ الفجر، موضحًا أنه ليس عيبًا لأي موقع كشف حقائق وزيف دول تحاول بث الشائعات وتدعم استمرار الإرهاب في مصر، وما يفعله موقع الفجر هو أحد أنواع كشف تضليل تلك الدول.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك أيادي خفية وراء ما فعلته إدارة الفيس بوك، فالدول الإرهابية لديها الكثير من الحسابات المزيفة وبالتالي استخدمت تلك الحسابات من استهداف صفحات السوشيال الخاصة بموقع الفجر، من خلال حملة ريبورتات قوية، وقامت بتضليل موقع فيس بوك، خاصة وأن إدارة "الفيس بوك" لابد وأن تتواصل في البداية مع إدارة الموقع والسوشيال، وهذا ما لم يحدث في الواقع، بل أن ذلك يعد دعم من قبل إدارة الفيس للدول الإرهابية، وهذا من الخطأ أن يحدث.

وتابع في تصريحاته، أن ما حدث يعد انتهاك لخصوصية المواقع في مصر، ولا بد من عمل وقفة ومساندة الدولة بجميع أجهزتها من النقابات الخاصة بالصحافة والإعلام في مصر، ومجلس النواب حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.

وهذا قامت الفيس بوك بإغلاق مئات الصفحات في مصر من بينهما صفحة الفيس بوك لـ الفجر، بحجة أن هذه الصفحات تهاجم كلًا من قطر وإيران وتركيا، رغم أن الصفحة تنشر كافة الأخبار بأعلى المعايير المهنية.
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