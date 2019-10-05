مصطفى ثابت: نصر أكتوبر تاريخي.. وفخر للمصريين والعرب
السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:35 م
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هدى عبدالرازق
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هنأ الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، الشعب المصري والشعوب العربية بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر، مؤكدًا أنه انتصار تاريخي، ويحسب لمصر والاعرب جميعًا، معلقا: "نحن كمصريين وعرب فخورين بهذا الانتصار".
وثمن "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، قرار العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر وفقا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أنه قرار مبهج، ومفرح لعدد من الأسر المصرية، منوهًا بأنه يجب أن يعلم المصريون أن الحرب لم تنتهي، والأمر أصبح أكثر تعقيدا، كون أن العدو مجهولا.
ولفت إلى أن عرض فيلم الممر على عدد من القنوات المصرية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر أمر جيد، مؤكدا أن الفيلم مستواه على عالمي، وسيؤثر في الروح المصرية عند عرضه.
وثمن "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء السبت، قرار العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة احتفالات أكتوبر وفقا للضوابط القانونية، مشيرًا إلى أنه قرار مبهج، ومفرح لعدد من الأسر المصرية، منوهًا بأنه يجب أن يعلم المصريون أن الحرب لم تنتهي، والأمر أصبح أكثر تعقيدا، كون أن العدو مجهولا.
ولفت إلى أن عرض فيلم الممر على عدد من القنوات المصرية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر أمر جيد، مؤكدا أن الفيلم مستواه على عالمي، وسيؤثر في الروح المصرية عند عرضه.
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