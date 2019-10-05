وكيل وزارة الصحة يستقبل وفد الإنتاج الحربي لتفقد أرض مجمع السويس الطبي (صور)

استقبل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس اليوم السبت، استشاري وزارة الانتاج الحربي واستشاري وزارة الصحة وذلك للمعاينة المبدائية للأرض التي تم تخصيصها في محافظة السويس الموجودة بحي فيصل لصالح مديرية الصحة بالسويس وبدء أعمال رفع المساحة لأبعاد الأرض وذلك استعدادًا لإنشاء مجمع السويس الطبي المتكامل والذي سوف يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل به.





فيما وقد تم تفقد الأرض المخصصة في التخطيط الوزاري، حيث كانت رئيس حي فيصل في استقبال وكيل وزارة الصحة بالسويس واستشاري وزارة الانتاج الحربي واستشاري وزارة الصحة ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية.





وقد شهد منذ أيام توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة السويس بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.



