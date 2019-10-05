مفاجأة.. نجم برشلونة يدخل في صفقة تبادلية مع نيمار





كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن أقتراب نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة من الدخول في صفقة تبادلية مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.





وذكرت التقارير، أنه من المحتمل قيام مجلس إدارة نادي برشلونة بالدخول في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، بالتفريط في خدمات الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد الجديد لصفوف النادي الكتالوني، مقابل الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان البلوجرانا قد فشل في التعاقد من نيمار في فترة الغنتقالات الصيفية الماضية، في ظل تعنت إدارة نادي باريس سان جيرمان، بعدما طلب رئيس النادي ناصر الخليفي الحصول على مبلغ 300 مليون دولار للتفريط في خدمات نجم الفريق.





ويبدو أن عودة نيمار إلى البلوجرانا ليست مستبعدة حتى في حالة إضطرار الفريق للتفريط في خدمان النجم الفرنسي جريزمان، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة والتفاهم الكبير بين الثنائي ليونيل ميسي ونيمار.