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عاجل.. السيسي عن فشل مفاوضات سد النهضة: مستمرون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:25 م
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عاجل.. السيسي عن فشل مفاوضات سد النهضة: مستمرون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابي.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات نُشرت على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل".

وأكد الرئيس السيسي أن مؤسسات الدولة مستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

واستخدم الرئيس هاشتاجي "#مصر_هبة_النيل" و"#تحيا_مصر" في نهاية كلامه.
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