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أحمد موسى عن أزمة سد النهضة: "لن نفرط في قطرة مياه"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:29 م
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أحمد موسى عن أزمة سد النهضة: لن نفرط في قطرة مياه
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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،علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة سد النهضة الأثيوبي قائلًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو المسئولين المصريين لن يفرطوا في قطرة مياه، وبلادنا لا تتسول من أحد المياه، ولدينا حقوق تاريخية لا أحد يستطيع الأخذ منها".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إن مصر منذ 2014 مع تولي الرئيس السيسي المسئولية أبدت حسن النوايا، مؤكدًا أن بلادنا مع التنمية الأثيوبية ولكن لا أحد يمنع المياه عن مصر أو يؤثر على حقوقنا التاريخية.

وأضاف أن مفاوضات سد النهضة استمرت 4 سنوات ووصلت إلى طريق مسدود، وهو ما أعلنته الرئاسة ووزارة الري، موضحًا أن أثيوبيا تريد ملء السد في ثلاث سنوات فقط ومصر طلبت أن يكون في 7 سنوات لمنع حدوث أزمات.

ولفت إلى أن ما تريده أثيوبيا سيؤثر على إنتاج الكهرباء من السد العالي، منوهًا إلى أن مصر طرحت أن تدخل دولة رابعة للتحكيم بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وشدد الإعلامي على أن الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم فرض أمر واقع على مصر حول سد النهضة.

الجدير بالذكر أن الرئاسة المصرية رحبت بواسطة البيت الأبيض حول سد النهضة، والذي تضمن مساندة أمريكا لمصر والسودان وأثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق علي قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
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