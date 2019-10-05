هشام يونس: محمد شبانة لا يرى إلا نفسه ويدير نقابة الصحفيين بأسلوب العزبة

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قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه طلب من محمد شبانة السكرتير العام مراجعة أسماء بعض المشتريكن لمشروع العلاج، إلا أنه لم يرد، وأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية رفض، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد أن اكتشف أن عدد من الزملاء يتحصلون على مبالغ مالية من فواتير سابقة عن مواعيد الاشتراك.



ووصف في تصريحات صحفية، محمد شبانة السكرتير العام بأنه لا يرى إلا نفسه، ويدير النقابة بأسلوب "العزبة"، موضحًا أن الاتهامات التي وجهها سكرتير عام النقابة له لا تليق، وأنه رئيس تحرير لم يقبل يومًا بهداية عينية أو مادية، وما تلقاه قام بتسليمه لمؤسسة الأهرام، مطالبًا شبانة بالإعلان عن تفاصيل الهداية التي قام بتسليمها إلى مؤسسة الأهرام، ولم يتسلمها لنفسه أو لمصالحه.



وتابع: "محمد شبانة رجل يعمل في مؤسسة الأهرام، ويتعامل مع شركات منافسة للأهرام".



وطالب "يونس"، محمد شبانة سكرتير عام النقابة، باحترام مؤسسة النقابة، وألا يتصرف تصرفات تُسئ لها.



