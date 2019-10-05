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"حرس الحدود" ينقذ بحرينيين تعطل قاربهما برأس تنورة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:21 م
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حرس الحدود ينقذ بحرينيين تعطل قاربهما برأس تنورة
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الفجر السعودي
 
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تمكن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اليوم، من إنقاذ بحرينيين بعد تعطل قاربهما بعرض البحر.


وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من قطاع الجبيل تلقى اتصالاً على هاتف الطوارئ الدولي (112) من مواطن بحريني يفيد بأنه ومرافقه تائهان في عرض البحر، وبعد تحديد موقعهما تم على الفور تمرير البلاغ إلى قاعدة الأمير نايف البحرية للبحث وتقديم المساعدة.


وبين أنه جرى توجيه زورق بحري من قاعدة الأمير نايف البحرية وعُثِر على القارب متعطلاً، وعلى متنه شخصان من الجنسية البحرينية بحالة صحية جيدة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لهما، وقطر قاربهما وتسليمه للجانب البحريني".


وطالب المتحدث الرسمي بتوخي الحذر واتباع اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ وإجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وقدرتها على الإبحار، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.



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