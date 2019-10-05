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خالد الجندي عن الجماعات الإرهابية: "القطيع لا يفهم" (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:32 م
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خالد الجندي عن الجماعات الإرهابية: القطيع لا يفهم (فيديو)
خالد الجندي
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله عز وجل يفعل ما يريد، ولا يحق للمسلم أو للإنسان بصفة عامة الإعتراض على فعله عز وجل، معقبًا: "مينعفش تشكي ربنا لأحد".

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعليهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن سيدنا يعقوب كان يطالب إبنه بالصبر على ابتلاء الله،، لافتَا إلى أن الصبر غير خاص بسلطان أو ملك أو برئيس، ولكنه خاصة بالله عز وجل فقط، متابعًا: "بعض القطيع فهم قصدي بالصبر الفترة السابقة، الصبر على ما يقوم به رئيس الدولة، أنا بتكلم عن ربنا، ولكن القطيع لا يفهم، هنعمل إيه".

ولفت إلى أن الرئيس أو الوزير إذا إبتلاك بأي شيء، فهناك عدة طرق للتعامل مع هذا الابتلاء، إما الإعتراض من خلال الوسائل القانونية، ولا يوجد شيء يسمى بتكسير مرافق الدولة من أجل الاعتراض، متابعًا: "هذا يسمى بالهبل".

وأشار إلى أن المواطن في أي دولة، إذا لم يجد طريقة قانونية للإعتراض، فعليه أن يهاجر، وإذا لم يستطيع فعليه أن يصبر.

وأضاف أن الله عز وجل حجب أمور الغيب تقريبًا عن النبي، إلا في بعض الحالات النادرة، وطالبه فقط بتبليغ الرسالة النبوية، معقبًا: "النبي كانت مهمته تبليع الرسالة فقط، لكنه لم يكن يعرص سبب هداية البعض لرسالته، وسبب عدم هداية البعض الآخر"
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