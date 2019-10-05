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الهلال يسقط الاتفاق برباعية ويتربع على عرش الدوري السعودي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:24 م
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الهلال يسقط الاتفاق برباعية ويتربع على عرش الدوري السعودي
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أميرة فطيم
 
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ثمينا على مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف،
في المباراة الذي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب عن صفوف الفريق الأزرق في المواجهة، كل من محمد كنو وسالم الدوسري وعبدالله المعيوف ونواف العابد جوفينكو، لإصابات مختلفة.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف اللقاء؛ عن طريق ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "الفار" عند الدقيقة 20.

واحرز صالح العمري هدف التعادل عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل صالح الشهري الهدف الثاني لصالح الهلال عند الدقيقة 56، من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار ريس مبولحي حارس الاتفاق.

وأحرز الفرنسي جوميز الهدف الثالث بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 76.

واختتم إدواردو أهداف اللقاء بإحرازه للهدف الرابع عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً للضائع.


وبهذه النتيجه، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتفاق عن 6 نقاط في المركز الحادي عشر.
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