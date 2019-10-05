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خبير عسكري: "السادات" أنجز المستحيل في حرب أكتوبر (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:23 م
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خبير عسكري: السادات أنجز المستحيل في حرب أكتوبر (فيديو)
اللواء عادل العمدة
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داليا الحسين
 
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قال اللواء عادل العمدة مستشار اكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات سيخلده التاريخ بعد تحقيقه الانتصار في السادس من أكتوبر 1973 ونجاحه في تحقيق المستحيل.

وأضاف العمدة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد أن السادات اتخذ العديد من القرارات الجريئة المحددة التي ارتبطت بتخطيط وإعداد جيد عبر تحديد المهام لكل مختص وتهيئة الرأي العام في الداخل لتقبل الواقع وتهيئة الرأي العام في الخارج أيضا.

وكشف اللواء عادل العمدة مستشار اكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، أن السادات نجح في خداع دول العالم بأن مصر لن تحارب إسرائيل، الأمر الذي أفرز في النهاية انتصار ليس له مقياس في العصر الحديث.

وأكد مستشار أكادیمیة ناصر العسكریة العلیا، أن الإرادة المصرية حققت الانتصار في السادس من أكتوبر عبر تخطي الصعاب التي واجهتها مصر.
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