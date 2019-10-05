ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الطيران الحربي "السوري الروسي" ينفذ غارات استهدفت تنظيم "أجناد القوقاز"بإدلب

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:58 م
Advertisements
الطيران الحربي السوري الروسي ينفذ غارات استهدفت تنظيم أجناد القوقازبإدلب
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قام الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، صباح اليوم السبت، بسلسلة غارات استهدفت غرفة عمليات تنظيم أجناد القوقاز شرق إدلب، خلال اجتماع قيادي لشن هجوم على مواقع الجيش السوري، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وقادتهم من التنظيمين.

وقال مراسل، في ريف إدلب، إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ، صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية، على مواقع وحشود لمسلحي أجناد القوقاز بريف إدلب الشرقي".

ونقل المراسل عن مصدر ميداني، تأكيده على أن طائرات الاستطلاع رصدت غرفة عمليات تابعة لمسلحي أجناد القوقاز وهيئة تحرير الشام بمحيط بلدة بليصة شرق إدلب، حيث تقاطعت هذه المشاهدات مع معلومات استخبارية عن وجود اجتماع لقياديين في المكان، حيث تم التعامل بشكل سريع مع الهدف عبر 5 غارات جوية استهدفت مكان الاجتماع والمكون من غرفة عمليات واتصالات تستخدمها المجموعات المسلحة.

وأشار المصدر، إلى أن التنظيمات الإرهابية كانت تتحضر لشن هجوم واسع باتجاه مواقع للجيش السوري في المنطقة.

وأضاف، أنه تم تدمير المقر بشكل كامل وتدمير عدة آليات كانت متواجدة في المكان، بالإضافة إلى مقتل وإصابة مايزيد على 30 مسلحا بينهم قياديون كانوا متواجدين في "غرفة العمليات".

ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدأوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: غارات تنظيم الطيران الحربي إدلب أجناد القوقاز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
أسوان
1
x
15:00
5
الأهلي
الانتاج الحربي
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
وادي دجلة
0
x
17:30
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
1
x
17:00
1
الهلال
العدالة
0
x
17:05
0
الشباب
الفيحاء
0
x
17:20
1
الأهلي
التعاون
-
x
19:10
-
أبها
الدوري الإسباني
ريال مدريد
4
x
16:00
2
غرناطة
فالنسيا
0
x
18:30
0
ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
20:45
-
ميلان
الدوري الألماني
فرايبورج
2
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
2
هوفنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:30
0
أنجيه
الدوري الإنجليزي
برايتون
3
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
ليفربول
2
x
16:00
1
ليستر سيتي
نوريتش سيتي
1
x
16:00
5
أستون فيلا
بيرنلي
1
x
16:00
0
إيفرتون

DMCA.com Protection Status